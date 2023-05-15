А без этого не идут? путин решил заманивать к себе в армию сомнительными "плюшками" (документ)

россия продолжает заманивать людей в свою армию

Из-за колоссальных потерь армии россии в Украине оккупантам, по всей видимости, уже не хватает их скрытой мобилизации и для этого путину пришлось подписывать новый громкий указ.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на указ владимира путина.

Так, после того, как в ноябре 2022 года в россии разрешили призывать в свою армию иностранцев, видимо желающих стать убийцей и оккупантом сильно не прибавилось и поэтому в кремле наверное решили простимулировать этот процесс. Для этого российский диктатор издал уже новый указ.

Благодаря ему иностранцам, заключившим контракт с армией рф теперь будут выдавать гражданство по упрощенной процедуре. Проще говоря россияне заманивают в свою армию иностранцев гражданством. Перспектива для обычных людей стать гражданами страны-изгоя мягко говоря выглядит сомнительно, но вероятно это рассчитано на гастарбайтеров или граждан стран, где ситуация еще хуже чем в рф.

Кроме того, гражданство обещают и членам семей иностранцев. Для этого иностранному гражданину необходимо заключить контракт с армией рф на один год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии приняли громкий закон, благодаря которому уклонисты станут бесправными.

Также мы сообщали, что путин и шойгу наврали о мобилизации, а настоящее число "мобиков" хитро вычислили.