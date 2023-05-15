А без цього не йдуть? путін вирішив заманювати до себе в армію сумнівними "плюшками" (документ)

росія продовжує заманювати людей до своєї армії

Через колосальні втрати армії росії в Україні окупантам, мабуть, уже не вистачає їхньої прихованої мобілізації і для цього путіну довелося підписувати новий гучний указ.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на указ володимира путіна.

Так, після того, як у листопаді 2022 року в росії дозволили призивати до своєї армії іноземців, мабуть, бажаючих стати вбивцею та окупантом сильно не додалося і тому в кремлі напевно вирішили простимулювати цей процес. Для цього російський диктатор уже видав новий указ.

Завдяки йому іноземцям, які уклали контракт з армією росії тепер будуть видавати громадянство за спрощеною процедурою. Простіше кажучи, росіяни заманюють у свою армію іноземців громадянством. Перспектива для звичайних людей стати громадянами країни-ізгоя м’яко кажучи виглядає сумнівно, але ймовірно це розраховано на заробітчан або громадян країн, де ситуація ще гірша ніж у росії.

Окрім того, громадянство обіцяють і членам сімей іноземців. Для цього іноземному громадянину потрібно укласти договір з армією росії на один рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії ухвалили гучний закон, завдяки якому ухилісти стануть безправними.

Також ми повідомляли, що путін і шойгу набрехали про мобілізацію, а справжнє число "мобиків" хитро вирахували.