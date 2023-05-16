Охота открыта: с российской полицией происходят странные случаи

В результате происшествий пострадавших нет

В россии продолжается череда странных событий с правоохранителями. После взрывного инцидента в Климовском районе, случились еще два — в Смоленской области и в Ульяновске. В результате происшествий жертв и пострадавших нет.

Так, Telegram-канал SHOT сообщает, что на территории санатория МВД в Смоленской области упал беспилотный летательный аппарат с двумя камерами. Дрон обнаружила поздним вечером медсестра и вызвала на место сотрудников полиции.

По прибытии правоохранители осмотрели беспилотник и не обнаружили на нем взрывных устройств. Отмечается, что неизвестная "птичка" была сделана из полимерного чёрного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было. БПЛА забрали на экспертизу.

Смоленская область на карте

В то же время второй инцидент случился в городе Ульяновск. Там неизвестный попытался поджечь здание полиции. Так, около 11 часов вечера мужчина прибыл к участковому пункту полиции №4 на улице Пушкарёва, облил входную дверь и оконную раму воспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и убежал с места происшествия. В результате обгорела рама и лопнуло два стекла.

Участковый пункт полиции №4 в Ульяновске

Где находится Ульяновск

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в московском районе Южное Бутово прогремел взрыв, после чего начала масштабный пожар. Горел крупный супермаркет.