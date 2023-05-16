Полювання відкрито: з російською поліцією трапляються дивні випадки

Внаслідок подій постраждалих немає

У росії триває низка дивних подій із правоохоронцями. Після вибухового інциденту в Климівському районі сталися ще два — в Смоленській області та в Ульяновську. Внаслідок пригод жертв і постраждалих немає.

Так, Telegram-канал SHOT повідомляє, що на території санаторію МВС у Смоленській області впав безпілотний літальний апарат із двома камерами. Дрон виявила пізно увечері медсестра та викликала на місце співробітників поліції.

Після прибуття правоохоронці оглянули безпілотник та не виявили на ньому вибухових пристроїв. Зазначається, що невідома "пташка" була зроблена з полімерного чорного корпусу, усередині — дві камери, акумуляторна батарея та антена. Карти пам’яті не було. БПЛА забрали на експертизу.

Смоленська область на карті

Водночас другий інцидент трапився у місті Ульяновськ. Там невідомий спробував підпалити поліцейську будівлю. Так, близько 11 години вечора чоловік прибув до дільничного пункту поліції №4 на вулиці Пушкарьова, облив вхідні двері та віконну раму займистою рідиною, підпалив і втік з місця події. В результаті обгоріла рама і лопнули дві шибки.

Участковый пункт поліції №4 в Ульяновську

Де знаходиться Ульяновськ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в московському районі Південне Бутово прогримів вибух, після чого почала масштабну пожежу. Горів великий супермаркет.