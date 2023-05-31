Уже точно не "сестры": россияне подорвали дорогу у известного монумента на границе с Украиной (видео)

В россии боятся новой атаки на свою территорию

На границе Брянской области рф с Украиной россияне в ожидании "украинских диверсантов" решили подорвать участок дороги на одном из контрольно-пропускных пунктов. Судя по всему, там боятся повторения истории Белгородской области, куда пробирались бойцы РДК и Легиона "Свобода России".

Как пишут Телеграм-каналы, в целях безопасности в Брянской области подорвали дорогу в районе КПП "Три сестры" (или "Веселовка"), который находится на границе с Черниговской областью. Именно там установлен известный монумент "Три сестры".

"А обойти они не могут?" — говорится в подписи к видео.

Для справки. Пункт пропуска "Три Сестры" находится на границе трех республик – россии, Украины и Беларуси. Там находится монумент в виде трех обелисков, символизирующих собой содружество славянских народов. В мае 2022 года из-за полномасштабной войны власти Черниговской области начали подготовку документов для демонтажа памятника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Белгородской области выдал довольно странное заявление по поводу постоянных обстрелов территории региона. Он обвинил в этом Украину и призвал захватить Харьков.