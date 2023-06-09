Асфальт повел себя так, как будто был сделан из картона

В то время, как россияне злобствуют и призывают затопить Киев, их собственная страна продолжает деградировать. Во Владивостоке, который Китай недавно объявил внутренним портом, ливни разрушили дорогу, которую заасфальтировали меньше года назад.

Об этом сообщают росСМИ.

Ездить по такой дороге невозможно, но россияне пытаются

На опубликованных кадрах видно, что асфальт, проложенный только в августе 2022 года, не просто потрескался, а буквально вздыбился от дождевой воды, и покрылся большими проломами, как будто был сделан из абсолютно не водостойкого материала.

В сети поднялась волна сарказма — в то время, как россия тратит баснословные деньги на то, чтобы разрушить Украину, сама она неспособна элементарно построить нормальную дорогу.

"Ну вот когда ты убиваешь людей вместо развития, то дороги такие, да", "Качество как у крымского моста", "Просто они случайно использовали не влагостойкий асфальт", "Переезжайте в Китай раз в россии не нравится. Расстрелять за дискридитацию дорог", "Приятно смотреть, глаз радуется. Пусть вода прибывает, размывает кладбища, выгребные ямы, разрушает инфраструктуру, разносит холеру", — иронизируют в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рф приняли циничное решение по Азовскому морю, согласно которому в связи с "принятием в состав рф" оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, оно, якобы теперь "принадлежат только россии".