Асфальт повівся так, ніби був зроблений з картону

У той час, як росіяни зловживають і закликають затопити Київ, їхня власна країна продовжує деградувати. У Владивостоці, який Китай нещодавно оголосив внутрішнім портом, зливи зруйнували дорогу, яку заасфальтували менше року тому.

Про це повідомляють росЗМІ.

Їздити такою дорогою неможливо, але росіяни намагаються

На опублікованих кадрах видно, що асфальт, прокладений лише в серпні 2022 року, не просто потріскався, а буквально здибся від дощової води, і покрився великими проломами, начебто був зроблений із абсолютно не водостійкого матеріалу.

У мережі піднялася хвиля сарказму — у той час, як росія витрачає нечувані гроші на те, щоб зруйнувати Україну, сама вона не здатна елементарно побудувати нормальну дорогу.

"Ну ось коли ти вбиваєш людей замість розвитку, то дороги такі, так", "Якість як у кримського мосту", "Просто вони випадково використовували не вологостійкий асфальт", "Переїжджайте до Китаю раз у росії не подобається. Розстріляти за дискридитацію доріг", "Приємно дивитися, око радіє. Нехай вода прибуває, розмиває цвинтарі, вигрібні ями, руйнує інфраструктуру, розносить холеру", — іронізують у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії прийняли цинічне рішення щодо Азовського моря, згідно з яким у зв’язку з "прийняттям до складу рф" окупованих територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, воно, нібито тепер "належить тільки росії".