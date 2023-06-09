Близко подошла: в Брянской области возле военной части подстрелили девушку

Девушка якобы не реагировала на предупреждения караульного

В Брянской области, где сохраняется неспокойная ситуация, караульный выстрелил в 19-летнюю девушку, которая приблизилась к военной части. Пуля попала пострадавшей в область таза.

Так, инцидент случился поздно вечером 8 июня в одном из поселков Брянской области неподалеку от российско-украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Около 23 часов 19-летняя местная жительница приблизилась к военной части. В этот момент в карауле находился рядовой И. Военнослужащий несколько раз предупредил девушку, что она находится рядом с запретной зоной", — говорится в сообщении.

На замечания караульного девушка якобы никак не отреагировала. Тогда он совершил выстрел. В результате пуля попала пострадавшей в область таза.

Вскоре к месту происшествия прибыла карета скорой помощи. Девушку госпитализировали. Информации о ее состоянии нет. По данному факту была назначена проверка.

Брянская область на карте

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