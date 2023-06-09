Близько підійшла: на Брянщині біля військової частини підстрелили дівчину

Дівчина нібито не реагувала на попередження караульного

У Брянській області, де зберігається неспокійна ситуація, караульний вистрілив у 19-річну дівчину, яка наблизилася до військової частини. Куля потрапила постраждалій області тазу.

Так, інцидент трапився пізно ввечері 8 червня в одному із селищ Брянської області неподалік російсько-українського кордону. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"Близько 23 години 19-річна місцева мешканка наблизилася до військової частини. У цей момент у чаті перебував рядовий І. Військовослужбовець кілька разів попередив дівчину, що вона знаходиться поряд із забороненою зоною", — йдеться у повідомленні.

На зауваження караульного дівчина нібито не відреагувала. Тоді він здійснив постріл. В результаті куля потрапила постраждалій області тазу.

Незабаром до місця пригоди прибула карета швидкої допомоги. Дівчину госпіталізували. Інформації про її стан немає. За цим фактом було призначено перевірку.

Брянська область на карті

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