Как эти идеологии сочетаются друг с другом организаторы акции не объяснили

В россии вновь провели очередную "патриотическую акцию", которая заставила сеть задуматься о психическом здоровье ее организаторов. Так в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива подняли флаги Российской империи, СССР и современный триколор.

Как сообщают местные СМИ, мероприятие приурочено к датам учреждения каждого из флагов, но на то, что использовались они тремя противоречащими друг другу идеологиями, внимания по всей видимости организаторы акции внимания не обратили.

Как известно Российская империя была уничтожена СССР во время гражданской войны 1917-1922 годов, во время которой в стране было убито от 10 до 17 миллионов человек.

При этом триколор хоть и был принят во времена Петра Первого, но также является символом современной россии, которая образовалась на руинах развалившегося Советского союза. Примечательно также, что во времена Второй мировой войны под этим флагом воевала РОА, которая сражалась на стороне нацистской Германии.

Стоит также отметить, что современные российские ультраправые часто используют имперский флаг и противопоставляют свои ценности коммунистической идеологии, популярной в СССР. То есть, о чем думали организаторы мероприятия остается непонятным.

Как сообщалось ранее, россиянин, который работал в израильском Тель-Авиве крановщиком, решил показать, как сильно он поддерживает убийства украинцев и поднял флаг ЧВК "Вагнер".

Мужчину быстро вычислили и теперь ему придется искать себе новую работу.