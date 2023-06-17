Так виглядає шизофренія: у Петербурзі одночасно вивісили імперський, російський та радянський прапори.

Як ці ідеології поєднуються один з одним, організатори акції не пояснили.

У Росії знову провели чергову "патріотичну акцію", яка змусила мережу замислитись про психічне здоров’я її організаторів. Так у Санкт-Петербурзі в акваторії Фінської затоки підняли прапори Російської імперії, СРСР та сучасний триколор.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, захід присвячений до дат заснування кожного з прапорів, але на те, що використовувалися вони трьома ідеологіями, що суперечать один одному, уваги організатори акції уваги не звернули.

Як відомо, Російська імперія була знищена СРСР під час громадянської війни 1917-1922 років, під час якої в країні було вбито від 10 до 17 мільйонів осіб.

При цьому триколор хоч і був прийнятий за часів Петра Першого, але також є символом сучасної росії, яка утворилася на руїнах Радянського союзу після його розпаду. Примітно також, що за часів Другої світової війни під цим прапором воювала РОА, яка боролася за нацистську Німеччину.

Варто також зазначити, що сучасні російські ультраправі часто використовують імперський прапор і протиставляють свої цінності комуністичній ідеології, популярній у СРСР. Тобто, про що думали організатори заходу, залишається незрозумілим.

Як повідомлялося раніше, росіянин, який працював в ізраїльському Тель-Авіві кранівником, вирішив показати, як сильно він підтримує вбивства українців та підняв прапор ПВК "Вагнер".

Чоловіка швидко вирахували і тепер йому доведеться шукати собі нову роботу.