ФСБ научилась следить за пользователями в Telegram и WhatsApp - тревожная информация от западных СМИ
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ФСБ не перестает следить за шагами россиян
россия усилила контроль за своими гражданами в сети. Теперь ФСБ умеет отслеживать активность пользователей и в зашифрованных мессенджерах.
Как говорится в материале The New York Times, силовики взяли под контроль данные, которыми обмениваются россияне в Telegram, WhatsApp и Signal.
Со ссылкой на источники и полученные документы издание отмечает, что у ФСБ нет прямого доступа к перепискам граждан.
При этом силовики научились взламывать аккаунты, отслеживать местонахождение телефонов и идентифицировать анонимных пользователей.
Кроме того, ФСБ может определять звонки или следить за обменом файлов. Также силовики научились выяснять, в каких моментах пользователь использует несколько телефонов для входа в свой аккаунт.
Судя по данным американского издания, у силовиков ФСБ также появилась возможность составлять карту связей, выяснить, какие телефоны были в определенных местах в определенный день, и собирать пароли с незашифрованных сайтов.
В статье говорится, что такие технологии необходимы рф, чтобы помочь внутреннему подавлению.
"Эти технологии дополняют другие российские усилия по формированию общественного мнения и подавлению инакомыслия, такие как пропагандистская атака в государственных СМИ, более жесткая интернет-цензура и новые усилия по сбору данных о гражданах", — говорится в материале.
Над доступом ФСБ к таким данным работали специалисты холдинга Citadel Group, одним из акционеров которой является подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов.
Следует отметить, что Telegram, WhatsApp и Signal также пользуются популярностью и у украинцев.
Ранее "Телеграф" писал о том, как вести борьбу с российскими Телеграм-каналами.