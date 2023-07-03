ФСБ научилась следить за пользователями в Telegram и WhatsApp - тревожная информация от западных СМИ

ФСБ не перестает следить за шагами россиян

россия усилила контроль за своими гражданами в сети. Теперь ФСБ умеет отслеживать активность пользователей и в зашифрованных мессенджерах.

Как говорится в материале The New York Times, силовики взяли под контроль данные, которыми обмениваются россияне в Telegram, WhatsApp и Signal.

Со ссылкой на источники и полученные документы издание отмечает, что у ФСБ нет прямого доступа к перепискам граждан.

При этом силовики научились взламывать аккаунты, отслеживать местонахождение телефонов и идентифицировать анонимных пользователей.

Кроме того, ФСБ может определять звонки или следить за обменом файлов. Также силовики научились выяснять, в каких моментах пользователь использует несколько телефонов для входа в свой аккаунт.

Судя по данным американского издания, у силовиков ФСБ также появилась возможность составлять карту связей, выяснить, какие телефоны были в определенных местах в определенный день, и собирать пароли с незашифрованных сайтов.

В статье говорится, что такие технологии необходимы рф, чтобы помочь внутреннему подавлению.

"Эти технологии дополняют другие российские усилия по формированию общественного мнения и подавлению инакомыслия, такие как пропагандистская атака в государственных СМИ, более жесткая интернет-цензура и новые усилия по сбору данных о гражданах", — говорится в материале.

Над доступом ФСБ к таким данным работали специалисты холдинга Citadel Group, одним из акционеров которой является подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов.

Следует отметить, что Telegram, WhatsApp и Signal также пользуются популярностью и у украинцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, как вести борьбу с российскими Телеграм-каналами.