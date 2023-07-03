ФСБ навчилася стежити за користувачами в Telegram та WhatsApp — тривожна інформація від західних ЗМІ

ФСБ не перестає стежити за кроками росіян

росія посилила контроль за своїми громадянами у мережі. Тепер ФСБ вміє відстежувати активність користувачів у зашифрованих месенджерах.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, силовики взяли під контроль дані, якими обмінюються росіяни в Telegram, WhatsApp та Signal.

З посиланням на джерела та отримані документи видання зазначає, що ФСБ не має прямого доступу до листування громадян.

При цьому силовики навчилися зламувати облікові записи, відстежувати місцезнаходження телефонів та ідентифікувати анонімних користувачів.

Крім того, ФСБ може визначати дзвінки або стежити за обміном файлів. Також силовики навчилися з’ясовувати, у яких моментах користувач використовує кілька телефонів для входу до свого облікового запису.

Судячи з даних американського видання, у силовиків ФСБ також з’явилася можливість складати карту зв’язків, з’ясувати, які телефони були у певних місцях у певний день, та збирати паролі із незашифрованих сайтів.

У статті йдеться, що такі технології необхідні рф, щоб допомогти внутрішньому придушенню.

"Ці технології доповнюють інші російські зусилля щодо формування громадської думки та придушення інакодумства, такі як пропагандистська атака в державних ЗМІ, жорсткіша інтернет-цензура та нові зусилля зі збору даних про громадян", — йдеться в матеріалі.

Над доступом ФСБ до таких даних працювали спеціалісти холдингу Citadel Group, одним із акціонерів якої є підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов.

Слід зазначити, що Telegram, WhatsApp та Signal також користуються популярністю й в українців.

Раніше "Телеграф" писав про те, як боротися з російськими Телеграм-каналами.