В Москве нашли мертвым известного 40-летнего бизнесмена: он владел сетью систем для прослушки разговоров россиян

Благодаря "закону Яровой" бизнесмен получал миллиарды рублей в последние годы

В возрасте 40 лет скончался известный российский технологический предприниматель, владелец большинства систем для прослушки телефонов и хранения интернет-трафика, а также создатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников. Его тело нашли ночью 22 июля в офисе на Мичуринском проспекте.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza. Точная причина смерти пока неизвестна, но по предварительной информации у него остановилось сердце.

Черепенников известен в интернете под ником Sneg1 и является "матерым бойцом с террористами" в киберпространстве. Он участвовал в турнирах по Counter-Strike и другим играм. В 2006 году в возрасте 23 лет он занялся бизнесом и начал продавать технику, а фирма даже получала госконтракты. На прибыль от бизнеса Черепенников финансировал команды по киберспорту и спонсировал их участие в разных турнирах. В 2018 году он стал бизнесменом года по версии российского журнала GQ. В 2019 году Черепенников основал "ИКС Холдинг", который стал одной из крупнейших IT-компаний россии.

В 2015 году Черепенников основал холдинг "Цитадель", который сейчас владеет большинством производителей СОРМ в россии (систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) и, по сути, стал монополистом в этой сфере. Если простым языком, то СОРМ — это российская система тотальной прослушки. После вступления в силу так называемого "закона Яровой" холдинг Черепенникова стал получать миллиарды рублей прибыли.

"Закон Яровой" среди прочего обязывает операторов связи в россии хранить аудиозаписи всех звонков и тексты сообщений в течение полугода, а интернет-провайдеров — интернет-трафик в течение месяца. Эти правила прописаны в пакете "антитеррористических законопроектов", которые были приняты в июле 2016 года в россии.

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