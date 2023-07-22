У Москві знайшли мертвим відомого 40-річного бізнесмена: він володів мережею систем для прослуховування розмов росіян

Завдяки "закону Яровий" бізнесмен отримував мільярди рублів в останні роки

У віці 40 років помер відомий російський технологічний підприємець, власник більшості систем для прослуховування телефонів та зберігання інтернет-трафіку, а також творець "ІКС Холдингу" Антон Черепенніков. Його тіло знайшли вночі 22 липня в офісі на Мічурінському проспекті.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza. Точна причина смерті поки невідома, але, за попередньою інформацією, у нього зупинилося серце.

Черепенніков відомий в інтернеті під ніком Sneg1 і є "материм бійцем з терористами" у кіберпросторі. Він брав участь у турнірах з Counter-Strike та інших ігор. У 2006 році у віці 23 років він зайнявся бізнесом та почав продавати техніку, а фірма навіть отримувала держконтракти. На прибуток від бізнесу Черепенніков фінансував команди з кіберспорту та спонсорував їхню участь у різних турнірах. 2018 року він став бізнесменом року за версією російського журналу GQ. 2019 року Черепенніков заснував "ІКС Холдинг", який став однією з найбільших IT-компаній росії.

У 2015 році Черепенніков заснував холдинг "Цитадель", який зараз володіє більшістю виробників СОРМ у росії (систем технічних засобів для забезпечення функцій оперативно-розшукових заходів) і, по суті, став монополістом у цій сфері. Якщо простою мовою, то СОРМ — це російська система тотального прослуховування. Після набрання чинності так званим "закону Ярової" холдинг Черепеннікова став отримувати мільярди рублів прибутку.

"Закон Ярової" серед іншого зобов’язує операторів зв’язку в росії зберігати аудіозаписи всіх дзвінків і тексти повідомлень протягом півроку, а інтернет-провайдерів — інтернет-трафік протягом місяця. Ці правила прописані в пакеті "антитерористичних законопроектів", ухвалених у липні 2016 року в росії.

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