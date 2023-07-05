У Білорусі раптово помер один з міністрів лукашенка

Причини смерті не уточнюються

У вівторок, 4 липня, помер міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко. Йому було 46 років.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Причини смерті не вказуються.

Олексія Авраменка було призначено міністром транспорту та комунікацій у січні 2019 року. З 2013 року він обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі.

Остання публікація на сайті Міністерства транспорту та комунікацій країни була зроблена 3 липня. У ній Олексій Авраменко вітав із Днем незалежності Білорусі.

Авраменко перебував під санкціями США та Євросоюзу за примусову посадку у Мінську пасажирського літака 23 травня 2021 року. Тоді заарештували редакторів опозиційних телеграм-каналів Романа Протасевича та Софію Сапегу. На момент смерті міністра вони були помилувані лукашенком.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді 2022 року раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Хоча йому було 64 роки, його смерть стала абсолютною несподіванкою. На його похороні був присутній і самопроголошений глава держави олександр лукашенко, який виглядав вкрай засмученим та напруженим.