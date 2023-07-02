лукашенко "закручує гайки" для іноземних ЗМІ в Білорусі: подробиці

Нові зміни в закон полегшують можливість владі лукашенка "законно" вичавлювати з країни неугодні ЗМІ

Білоруський диктатор олександр лукашенко, який останнім часом марить ядерною зброєю, продовжує "закручувати гайки" у країні: цього разу він підписав закон, який обмежує роботу іноземних засобів масової інформації.

Як повідомляється на сайті президента Білорусі, йдеться про закон "Про зміну закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації", який окрім обмеження на роботу іноземних ЗМІ також визначає особливості функціонування агрегаторів новин та правового статусу їхніх власників.

Примітно, що в адміністрації лукашенка навіть не приховують, що документ спрямований на "вдосконалення механізмів захисту національних інтересів у медіасфері, а також розширення інструментів для реагування на недружні дії щодо Білорусі".

Зокрема, цей закон передбачає можливість запровадження заборони щодо діяльності іноземних ЗМІ у Білорусі у разі прояви іноземними державами "недружніх дій щодо білоруських ЗМІ".

Окрім того, документ розширює перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання чи новинного агрегатора.

Як повідомлялося, останнім часом лукашенко регулярно з'являється у інформаційному просторі, особливо коли врятував російського диктатора путіна під час бунту євгена пригожина.