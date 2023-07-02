лукашенко "закручивает гайки" для иностранных СМИ в Беларуси: подробности

Новые изменения в закон облегчают возможность властям Беларуси "законно" выдавливать из страны неугодные СМИ

Белорусский диктатор александр лукашенко, в последнее время грезящий ядерным оружием, продолжает "закручивать гайки" в стране: на этот раз он подписал закон, ограничивающий работу иностранных средств массовой информации.

Как сообщается на сайте президента Беларуси, речь идет о законе "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", который кроме ограничения на работу иностранных СМИ также определяет особенности функционирования агрегаторов новостей и правового статуса их владельцев.

Примечательно, что в администрации лукашенко даже не скрывают, что документ направлен на "совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси".

В частности, этот закон предусматривает возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ в Беларуси в случае проявления иностранными государствами "недружественных действий в отношении белорусских СМИ".

Кроме того, документ расширяет перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору.

Как сообщалось, в последнее время лукашенко регулярно появляется в информационном пространстве, особенно когда спас российского диктатора путина во время бунта евгения пригожина.