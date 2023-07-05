В Беларуси внезапно умер один из министров лукашенко

Причины смерти не уточняются

Во вторник, 4 июля умер министр транспорта и коммуникаций беларуси Алексей Авраменко. Ему было 46 лет.

Об этом сообщают беларусские СМИ.

Причины смерти не указываются.

Алексей Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций в январе 2019 года. С 2013 года занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций беларуси.

Последняя публикация на сайте Министерства транспорта и коммуникаций страны была сделана 3 июля. В ней Алексей Авраменко поздравлял с Днем независимости беларуси.

Авраменко находился под санкциями США и Евросоюза за принудительную посадку в Минске пассажирского самолета 23 мая 2021 года. Тогда арестовали редакторов оппозиционных телеграм-каналов Романа Протасевича и Софью Сапегу. На момент смерти министра они были помилованы лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре 2022 года внезапно умер министр иностранных дел беларуси Владимир Макей. Хотя ему было 64 года, его смерть стала абсолютной неожиданностью. На его похоронах присутствовал и самопровозглашенный глава государства александр лукашенко, который выглядел крайне расстроенным и напряженным.