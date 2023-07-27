У самого большого вертолёта в мире оторван хвост: в россии второе за день ЧП (фото)

В результате происшествия никто не пострадал

После падения вертолета с туристами в Алтайском крае в россии случилось еще одно происшествие — Ми-26 погранслужбы ФСБ рф, снёс осветительную мачту в аэропорту Якутска.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"Пострадавших нет, у самого большого вертолёта в мире оторван хвост", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент случился в четверг, 27 июля, примерно в 11 часов утра. Пограничній вертолет столкнулся хвостовой частью со столбом и перерубил его лопастями несущего винта.

Очевидцы данного происшествия рассказали, что часть осветительной мачты после удара отлетела и рухнула на аэродромную машину.

В ТГ-канале также опубликовали фотографии с места события.

Для справки: Ми-26 является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Его производят на заводе "Роствертол" холдинга "Вертолёты россии". Эта техника может быть использована для задач как военного, так и гражданского характера, а также для проведения поисково-спасательных операций.

Отметим, что в этот же день в Алтайском крае упал вертолет Ми-8, пассажирами которого были туристы. Всего на борту находилось 13 человек. Шестеро из них погибли, еще несколько человек получили серьезные травмы — множественные переломы и ожоги до 90% тела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле этого года в Краснодарском крае в море разбился бронированный штурмовик Су-25. Сначала он во время полета стал снижаться, а затем упал в залив в Азовском море, неподалеку от города Ейск.