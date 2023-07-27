У найбільшого вертольота у світі відірвано хвіст: у росії друге за день НП (фото)

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав

Після падіння вертольота з туристами в Алтайському краї в росії сталася ще одна пригода — Мі-26 прикордонної служби ФСБ рф, зніс освітлювальну щоглу в аеропорту Якутська.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

"Постраждалих немає, у найбільшого вертольота у світі відірваний хвіст", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 27 липня, приблизно об 11 годині ранку. Прикордонний вертоліт зіткнувся хвостовою частиною зі стовпом і перерубав його лопатями несучого гвинта.

Очевидці цієї події розповіли, що частина освітлювальної щогли після удару відлетіла і впала на аеродромну машину.

У ТГ-каналі також опублікували фотографії із місця події.

Для довідки: Мі-26 є найбільшим у світі транспортним вертольотом, що серійно випускається. Його виробляють на заводі "Роствертол" холдингу "Вертолеты росии". Ця техніка може бути використана для завдань як військового, так і цивільного характеру, а також проведення пошуково-рятувальних операцій.

Зазначимо, що цього ж дня в Алтайському краї впав вертоліт Мі-8, пасажирами якого були туристи. Загалом на борту перебувало 13 людей. Шестеро з них загинули, ще кілька людей отримали серйозні травми — множинні переломи та опіки до 90% тіла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні цього року в Краснодарському краї в морі розбився броньований штурмовик Су-25. Спочатку він під час польоту почав знижуватися, а потім упав у затоку в Азовському морі, неподалік міста Єйськ.