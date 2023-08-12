Сильные ценности под опасностью. рф придется потратить на "гробовые" немалую сумму

С таким количеством двухсотых "Ладу" вместо мертвого оккупанта смогут получить не все

В россии за одного погибшего оккупанта его семья получает немалую сумму. Став "200-ым" российский солдат "получает" больше, чем заработал бы за всю свою жизнь. Но ввиду потоков "мясных волн" из россиян, эта статья бюджета может выйти из-под контроля.

"Гробовые" в россии

Семьям погибших военнослужащих выплачивают единовременный платеж в 7,4 млн рублей, а участникам "СВО" набрасывают еще 5 млн дополнительно. Таким образом, эта сумма составляет 12,4 млн рублей (124 тыс. долларов).

Ну а выплаты при ранении, в зависимости от тяжести – это от 74 тыс. руб. до 5.2 млн руб. (до 52 тыс. долларов).

По данным "Медиазоны", наиболее активно в армию идут именно жители беднейших регионов. В десяти российских регионах, понесших наибольшие потери, расходы бюджета на душу населения ниже среднего по россии.

Сколько же денег

По состоянию на утро 11 августа, общие боевые потери россиян с начала вторжения в Украину, по данным Генштаба, составляют около 252 780 человек (примерно 580 за предыдущие сутки). Но эта цифра может включать как погибших, так и раненых. Разумеется, проверять пульс каждому русскому солдату никто не будет.

Если представить, что все эти люди – не просто мертвые, но и признанные таковыми, то россия могла инвестировать в смерть своих граждан кругленькую сумму – около 3,14 триллиона рублей или 31,4 миллиарда долларов за гибель 252,780 солдат. Но эта цифра очень условна. Это при том, что за 2023 год россия планировала заработать 26,13 трлн рублей (261,3 млрд долларов).

В то же время "Медуза" и "Медиазона" попытались сосчитать, сколько россиян точно погибли и провели совместное расследование. Они просмотрели Реестр наследственных дел официальный запрос данные Росстата о смертности, но только за 2022 год. Если верить их оценке, то это и официальный запрос в Росстат о смертности, но только за 2022-й. Если верить их подсчетам, погибли 47 тысяч россиян (это с 24 февраля 2022 и до конца мая 2023-го). Если еще точнее, с вероятностью 95% число находится в пределах между 40 тысячами и 55 тысячами. Чрезмерная "военная" смертность в 2022-м составила 24 тысячи человек, согласно одному методу подсчета, и 25 тысяч — по другому.

В таком случае за гибель 47 тысяч солдат расходы нужно выплатить около 582,8 миллиарда рублей (5.828 миллиарда долларов).

Еще одну цифру назвали в США. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, 1 мая заявил, что, по мнению США, россия потеряла от 100 тыс. солдат с декабря 2022 года по апрель 2023 года, что составило 20 тысяч смертей и 80 тысяч ранений. Следовательно, нужно выплатить около 248 миллиардов рублей (2.48 миллиарда долларов США).

В общем, расходы на военные нужды в россии очень засекречены. В 2023 году эти расходы составят более 9 трлн руб., или 32% от всех расходов. Таким образом, россия уже сейчас удвоила расходы, не вписавшись в свой прогноз. Но о настоящих суммах приходится только догадываться, вся аналитика строится на предположениях.

Но дела обстоят так себе. Дефицит бюджета россии по итогам января-июля 2023 года составил 2,82 триллиона рублей, увеличился за месяц на 222 млрд рублей, пишет российская редакция Forbes. Доходы федерального бюджета с начала года составили 14,53 трлн. рублей, что на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Слезы матерей, которые не могут купить "Ладу"

Как вы наверняка уже догадались, получить такие сумасшедшие деньги в россии может не каждый счастливый родственник задушевного солдата. "Новая газета" пишет, что тысячи людей не получили того, на что рассчитывали, а это уже серьезная проблема .

Да, иногда они просто получают меньше – россияне ежедневно жалуются на такое в пабликах. Издание проанализировали 10 тысяч сообщений в одном из них: 850 сообщений содержат жалобы на отсутствие выплат или выплаты в значительно меньшем размере (зарплаты, компенсации раненым, выплаты семьям погибших, выплаты потери кормильца). С каждым месяцем количество таких жалоб растет.

Почему не платят "гробовые"

проблемы с документами (40% случаев): невозможно получить необходимый документ, "закончились бланки", документы потерялись;

нет в списках (30%): участник "СВО" в какой-то момент может обнаружить, что его нет в списках в рассрочку;

ошибочное самопроизвольное оставление части (10%);

не считается погибшим (10%): часто возникают проблемы не только с признанием погибшим, но и с признанием пропавшим. Человек может несколько месяцев не выходить на связь, и, хотя есть свидетели его гибели, в списках погибших или пропавших без вести его не оказывается, командование рапортует о том, что он в строю, — выплат за "службу" при этом тоже нет, потому что погибшего нет в "списках в рассрочку".

Об этой детали также сообщалось в ноябре 2022 года. Тогда российскому бюджету удалось сэкономить 9,6 млрд. долларов, не заплатив вдовам погибших россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия продолжает нести огромные потери в войне против Украины, но продолжает это скрывать от своих граждан. Часть своих погибших бойцов армия россии не отправляет домой, а прячет прямо в Украину.