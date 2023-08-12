Скрєпні цінності під загрозою. рф доведеться витратити на "гробові" чималеньку суму

З такою кількістю двохсотих "Ладу" замість мертвого окупанта зможуть отримати не усі

У росії за одного загиблого окупанта його родина отримує чималеньку суму. Ставши "200-им" російський солдат "отримує" більше, ніж заробив би за все своє життя. Але зважаючи на потоки "м'ясних хвиль" із росіян, ця стаття бюджету може вийти з-під контролю.

"Гробові" в росії

Сім'ям загиблих військовослужбовців виплачують одноразовий платіж у 7,4 млн рублів, а учасникам "СВО" накидають ще 5 млн додатково. Таким чином, ця сума становить 12,4 млн рублів (124 тис. доларів).

Ну а виплати під час поранення, залежно від тяжкості — це від 74 тис. руб. до 5.2 млн руб (до 52 тис. доларів).

За даними "Медіазони", найактивніше до армії йдуть саме жителі найбідніших регіонів. У десяти російських регіонах, які зазнали найбільших втрат, витрати бюджету на душу населення нижчі від середнього по росії.

Скільки ж це грошей

Станом на ранок 11 серпня, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, становлять близько 252 780 осіб (приблизно +580 за попередню добу). Але ця цифра може включати як загиблих, так і поранених. Зрозуміло, перевіряти пульс кожному російському солдату ніхто не буде.

Якщо уявити, що всі ці люди — не просто мертві, а й визнані такими, то росія могла інвестувати у смерть своїх громадян кругленьку суму — близько 3,14 трильйонів рублів або 31, 4 мільярда доларів за загибель 252,780 солдатів. Але ця цифра дуже умовна. Це при тому, що за 2023 рік росія планувала заробити 26,13 трлн рублів (261,3 млрд доларів).

Водночас "Медуза" та "Медіазона" спробували порахувати, скільки росіян точно загинули і провели спільне розслідування. Вони проглянули Реєстр спадкових справ офіційний запит дані Росстату про смертність, але лише за 2022-й. Якщо вірити їхній оцінці, то це та офіційний запит до Росстату про смертність, але лише за 2022-й. Якщо вірити їхнім підрахункам, загинули 47 тисяч росіян (це з 24 лютого 2022 року і до кінця травня 2023-го). Якщо ще точніше, з ймовірністю 95% число лежить у межах між 40 тисячами та 55 тисячами. Надмірна "військова" смертність 2022-го склала 24 тисячі осіб, згідно з одним методом підрахунку, і 25 тисяч — за іншим.

У такому разі за загибель 47 тисяч солдатів витрати потрібно виплатити близько 582,8 мільярди рублів (5.828 мільярда доларів).

Ще одну цифри назвали у США. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, 1 травня заявив, що, на думку США, росія втратила від 100 тис. солдат з грудня 2022 року по квітень 2023 року, що склало 20 тисяч смертей і 80 тисяч поранень. Отже, потрібно виплатити близько 248 мільярдів рублів (2.48 мільярда доларів США).

Загалом, витрати на військові потреби у рф є дуже засекреченими. У 2023 році ці витрати становитимуть понад 9 трлн руб, або 32% від усіх витрат. Таким чином росія вже зараз подвоїла витрати, не вписавшись у свій прогноз. Але про справжні суми доводиться лише здогадуватися, уся аналітика будується на припущеннях.

Але справи ідуть так собі. Дефіцит бюджету росії за підсумками січня-липня 2023 року склав 2,82 трильйона рублів, збільшивсь за місяць на 222 млрд рублів, пише російська редакція Forbes. Доходи федерального бюджету з початку року склали 14,53 трлн рублів, що на 7,9% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Сльози матерів, що не можуть купити "Ладу"

Як ви напевно вже здогадалися, отримати такі шалені гроші в росії може не кожен щасливий родич задвохсоченого солдата. "Новая газета" пише, що тисячі людей не отримали того, на що розраховували, а це вже серйозна проблема .

Так, іноді вони просто отримують менше — росіяни щодня скаржаться на таке у пабліках. Видання проаналізували 10 тисяч повідомлень в одному з них: 850 повідомлень містять скарги на відсутність виплат або виплати у значно меншому розмірі (зарплати, компенсації пораненим, виплати сім'ям загиблих, виплати щодо втрати годувальника). З кожним місяцем кількість таких скарг зростає.

Чому не платять "гробові"

проблеми з документами (40% випадків): неможливо отримати необхідний документ, "закінчилися бланки, документи загубилися;

немає у списках (30%): учасник "СВО" в якийсь момент може виявити, що його немає у списках на виплати;

помилкове самовільне залишення частини (10%);

не вважається загиблим (10%): часто виникають проблеми не лише з визнанням загиблим, але й з визнанням зниклим. Людина може кілька місяців не виходити на зв'язок, і, хоча є свідки її загибелі, у списках загиблих або зниклих безвісти її не виявляється, командування рапортує про те, що вона в строю, — виплат за "службу" при цьому теж немає, тому що загиблого немає у "списках на виплати".

Про цю деталь також повідомлялося у листопаді 2022 року. Тоді російському бюджету вдалося заощадити 9,6 млрд доларів, не заплативши вдовам загиблих росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія продовжує нести величезні втрати у війні проти України, але продовжує це приховувати від своїх громадян. Частину своїх загиблих бійців армія росії не відправляє додому, а ховає прямо в Україні.