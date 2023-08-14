Такое впервые. Действующий депутат рф начал борьбу за отделение Смоленской области (фото)

Депутат уже даже представил флаг своего "государства"

У "БНР", которая встала на путь освобождения от кремлевской власти, может появиться "союзник", а именно "СНР".

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Он обратил внимания на действия, разворачивающиеся вокруг российского Смоленска. Там действующий депутат Смоленской областной думы Владислав Живица выехал в Польшу и объявил о начале борьбы за отделение вышеуказанной области от россии.

По его словам, речь идет о воссоздании самостоятельной смоленской государственности по образу Смоленского княжества, которое уже существовало ранее и перешло под контроль Москвы только в XVII веке.

Согласно его видению, новое государство должно будет развиваться в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую ( располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на территории современных россии, Латвии, Молдовы, Эстонии и Словакии).

Он также представил флаг будущей независимой "Смоленской республики".

"Смоленское княжество прекрасно обходилось без Москвы", — заявил депутат.

Казанский отметил, что Живица является единственным действующим депутатом регионального парламента в России, открыто выступившим за независимость своего региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал назвал 3 причины, почему россия распадется.