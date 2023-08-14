Таке вперше. Чинний депутат рф розпочав боротьбу за відділення Смоленської області (фото)

Депутат вже навіть представив прапор своєї "держави"

У "БНР", яка стала на шлях звільнення від кремлівської влади, може з’явитися "союзник", а саме "СНР".

Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

Він звернув увагу на дії, що розгортаються навколо російського Смоленська. Там чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця виїхав до Польщі та оголосив про початок боротьби за відділення вищевказаної області від рф.

За його словами, йдеться про відтворення самостійної смоленської державності за образом Смоленського князівства, яке вже існувало раніше та перейшло під контроль Москви лише у XVII столітті.

Згідно з його баченням, нова держава повинна буде розвиватися в тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (розташовувалася переважно на територіях сучасних Польщі, України, Білорусії та Литви, а також частково на території сучасних росії, Латвії, Молдови, Естонії та Словаччини).

Він також презентував прапор майбутньої незалежної "Смоленської республіки".

"Смоленське князівство чудово обходилося без Москви", — заявив депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал назвав 3 причини, чому росія розпадеться.