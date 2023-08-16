Дома разрушены, по улицам разлился мазут: часть рф ушла под воду (фото и видео)

Некоторые россияне используют ситуацию для воровства

В российском Приморье, в результате паводка и прорыва дамбы в Уссурийске, остаются затопленными более 700 домов, а от основных трасс отрезан 21 населенный пункт. Из затопленных районов эвакуировали более 4,7 тыс человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что из-за паводков, вызванных тайфуном "Ханун", Приморье буквально ушло под воду. Самая тяжелая ситуация сложилась в Уссурийске, где из-за наводнения по улицам города разлился мазут. Местами дома стояли затопленными по крышу.

Как пишут местные Telegram-каналы, жители частного сектора Уссурийска лишились своих домов — из-за наводнения они разрушены непригодны для проживания. Люди пытаются реанимировать бытовую технику, высушить пропитанную грязью мебель и решают, как выживать в разрушенных домах с наступлением холодов. Также разыскивают пропавших во время затопления людей.

При этом, россияне в своем репертуаре — пострадавшие от паводка жители Уссурийска обокрали знакомого, который пустил их в свой дом переночевать.

Как рассказывал "Телеграф", это не единственная напасть, обрушившаяся на рф — в Якутии пламя "сожрало" сотни тысяч гектаров леса.