Дома разрушены, по улицам разлился мазут: часть рф ушла под воду (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые россияне используют ситуацию для воровства
В российском Приморье, в результате паводка и прорыва дамбы в Уссурийске, остаются затопленными более 700 домов, а от основных трасс отрезан 21 населенный пункт. Из затопленных районов эвакуировали более 4,7 тыс человек.
Об этом сообщают росСМИ.
Отмечается, что из-за паводков, вызванных тайфуном "Ханун", Приморье буквально ушло под воду. Самая тяжелая ситуация сложилась в Уссурийске, где из-за наводнения по улицам города разлился мазут. Местами дома стояли затопленными по крышу.
Как пишут местные Telegram-каналы, жители частного сектора Уссурийска лишились своих домов — из-за наводнения они разрушены непригодны для проживания. Люди пытаются реанимировать бытовую технику, высушить пропитанную грязью мебель и решают, как выживать в разрушенных домах с наступлением холодов. Также разыскивают пропавших во время затопления людей.
При этом, россияне в своем репертуаре — пострадавшие от паводка жители Уссурийска обокрали знакомого, который пустил их в свой дом переночевать.
Как рассказывал "Телеграф", это не единственная напасть, обрушившаяся на рф — в Якутии пламя "сожрало" сотни тысяч гектаров леса.