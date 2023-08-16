Будинки зруйновані, вулицями розлився мазут: частина рф пішла під воду (фото та відео)

Деякі росіяни використовують ситуацію для крадіжок

У російському Примор’ї, внаслідок паводку та прориву дамби в Уссурійську, залишаються затопленими понад 700 будинків, а від основних трас відрізано 21 населений пункт. Із затоплених районів евакуювали понад 4,7 тис осіб.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Зазначається, що через повені, викликані тайфуном "Ханун", Примор’я буквально пішло під воду. Найважча ситуація склалася в Уссурійську, де через повінь вулицями міста розлився мазут. Місцями будинки стояли затопленими по дах.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, мешканці приватного сектору Уссурійська втратили свої будинки — через повінь вони зруйновані непридатні для проживання. Люди намагаються реанімувати побутову техніку, висушити просочені брудом меблі та вирішують, як виживати у зруйнованих будинках із настанням холодів. Також розшукують зниклих під час затоплення людей.

При цьому росіяни у своєму репертуарі — мешканці Уссурійська, які постраждали від паводку, обікрали знайомого, який пустив їх у свій будинок переночувати.

Як розповідав "Телеграф", це не єдина напасть, що обрушилася на Росію — в Якутії полум’я "зжерло" сотні тисяч гектарів лісу.