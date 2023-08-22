россию оставили без важнейшего медпрепарата: путинцы заявляют, что "рисков нет"

Лекарство в россии не считают незаменимым и уникальным

Американская фармакологическая компания MSD прекращает поставки в россию лекарства от гепатита "Зепатир"(Zepatier). Однако из-за потери важнейшего медпрепарата в россии не расстраиваются, а наоборот — заявляют, что якобы никаких рисков для пациентов нет.

Такое заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава россии Владимир Чуланов, отмечая, что в россии есть свои запасы лекарства. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом "Зепатир", связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в россии, препарат не является незаменимым или уникальным", — сказал он.

По словам Чуланова, у отечественной компании "Р-Фарм" якобы есть достаточный запас данного лекарства и она планирует поставки в том объеме, который покроет потребности российской системы здравоохранения до 2025 года.

Как отреагировали в сети

В социальных сетях некоторые выразили сомнения в том, что у россии действительно есть аналоги этого лекарства или достаточные его запасы.

Не обошлось и без комментариев с посылом, что "простой народ россии ни в чем не виноват".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года фармацевтическая компания "Виатрис" заявила о прекращении поставок на территорию россии препарата "Виагра" в форме таблеток.