росію залишили без найважливішого медпрепарату: путінці заявляють, що "ризиків немає"

Ліки в росії не вважають незамінними та унікальними

Американська фармакологічна компанія MSD припиняє постачання в рф ліки проти гепатиту "Зепатір" (Zepatier). Однак через втрату найважливішого медпрепарату в росії не засмучуються, а навпаки, заявляють, що нібито жодних ризиків для пацієнтів немає.

Таку заяву зробив головний позаштатний фахівець з інфекційних хвороб МОЗ росії Володимир Чуланов, зазначаючи, що в рф є свої запаси ліків. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Ми не бачимо ризиків для пацієнтів у зв’язку із ситуацією з препаратом "Зепатір", пов’язаною зі стратегією виробника вивести даний препарат з міжнародного ринку, в тому числі російського. Дане рішення не вплине на доступність терапії гепатиту С в росії, препарат не є незамінним" або унікальним", — сказав він.

За словами Чуланова, вітчизняна компанія "Р-Фарм" нібито має достатній запас цих ліків і планує постачання в тому обсязі, який покриє потреби російської системи охорони здоров’я до 2025 року.

Як відреагували у мережі

У соціальних мережах деякі висловили сумніви в тому, що росія дійсно має аналоги цих ліків або достатні їх запаси.

Не обійшлося і без коментарів з посиланням на те, що "простий народ росії ні в чому не винен".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року фармацевтична компанія "Віатріс" заявила про припинення поставок на територію росії препарату "Віагра" у формі таблеток.