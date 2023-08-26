россия мощным фейерверком "поздравляет" Украину с Днем авиации: в Кемерово пылает склад пиротехники (видео)

Огонь охватил 600 квадратных метров

В субботу, 26 августа, в российском городе Кемерово вспыхнул пожар на складе фейерверков. Происходят массовые разрывы салютов, в небо поднимается большой столб дыма.

Об этом сообщают росСМИ. Информации о пострадавших нет.

О причинах инцидента не сообщается. Во время пожара здание склада пиротехники на улице Терешковой обрушилось, конструкции не выдержали.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Нардеп Алексей Гончаренко шутит, что Кемерово фейерверками поздравляет Украину с Днем авиации. Праздник отмечается как раз 26 августа.

"Такое яркое поздравление, они явно постарались", — иронизирует он.

Стоит отметить, что яркие пожары в россии происходят практически ежедневно. Например, 25 августа масштабное возгорание произошло на складе с лакокрасочными материалами в Подмосковье. Из-за этого столб дыма был виден издали. Возгорание случилось на задворках склада, а чтобы полноценно разгореться пожару понадобилось около часа. Лишь после этого к месту происшествия прибыли пожарные.

Как сообщал "Телеграф", 21 августа мощный пожар вспыхнул в другой точке Подмосковья. По данным пропагандистов, там тоже загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 2 тысячи квадратных метров.