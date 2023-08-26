росія потужним феєрверком "вітає" Україну з Днем авіації: у Кемерово палає склад піротехніки (відео)

Вогонь охопив 600 квадратних метрів

У суботу, 26 серпня, у російському місті Кемерово спалахнула пожежа на складі феєрверків. Відбуваються масові розриви салютів, у небо піднімається великий стовп диму.

Про це повідомляють росЗМІ. Інформації щодо постраждалих немає.

Про причини інциденту не повідомляється. Під час пожежі будинок складу піротехніки на вулиці Терешковій обвалився, конструкції не витримали.

На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, площа пожежі становить близько 600 квадратних метрів.

Нардеп Олексій Гончаренко жартує, що Кемерово феєрверками вітає Україну з Днем авіації. Свято відзначається саме 26 серпня.

"Таке яскраве привітання вони явно постаралися", — іронізує він.

Варто зазначити, що яскраві пожежі в росії відбуваються практично щодня. Наприклад, 25 серпня масштабне спалах відбувся на складі з лакофарбовими матеріалами в Підмосков’ї. Через це стовп диму було видно здалеку. Загоряння сталося на задвірках складу, а щоб повноцінно спалахнути пожежі знадобилося близько години. Лише після цього до місця події прибули пожежники.

Як повідомляв "Телеграф", 21 серпня потужна пожежа спалахнула в іншій точці Підмосков’я. За даними пропагандистів, там теж спалахнув склад із лакофарбовими виробами на площі 2 тисячі квадратних метрів.