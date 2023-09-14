Россияне выбрали неожиданного преемника путина

В целом 24% выбрали одного кандидата

В 2024 году в рф пройдут президентские выборы и россияне считают, что в случае ухода диктатора владимира путина с его поста, место должен занять тот человек, которого выберет именно он. При этом в стране есть один кандидат, которого поддерживает большая часть народа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Так, согласно результатам опроса, 45% респондентов выразили мнение, что президентское кресло должен занять преемник путина. Еще 25% считают, что к власти должен прийти новый политик. Другой ответ дали 17%, а 13% затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время россиян спросили, кого лично они видят вместо путина президентом рф. Большая часть голосов — 24%, была отдана за Михаила Мишустина, который является председателем правительства страны. На втором месте оказался мэр москвы Сергей Собянин (9%). Еще 5% проголосовали за то, чтобы президентом стал министр обороны рф сергей шойгу. 3% отдали голос за оппозиционера Алексея Навального. За сына главы Совбеза Дмитрия Путрушева и бывшего председателя правительства рф Кириенко Сергея отдали голоса по 2% опрошенных. За оппозиционного российского политика и бизнесмена Михаила Ходорковского в этом опросе проголосовали также 2%. Еще 0,2% отдали голоса за политического деятеля Илью Пономарева. Другой вариант назвали 10% респондентов, а затруднились ответить — 34%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пока россия проводит псевдовыборы на временно оккупированных ею территориях Украины, местные жители показывают свое отношение к путинскому цирку.