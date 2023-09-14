Росіяни обрали несподіваного наступника путіна

Загалом 24% обрали одного кандидата

У 2024 році у рф пройдуть президентські вибори та росіяни вважають, що у разі відходу диктатора володимира путіна з його посади, місце має зайняти та людина, яку вибере саме він. При цьому в країні є один кандидат, якого підтримує саме більшість народу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з результатами опитування, 45% респондентів висловили думку, що президентське крісло має зайняти наступник путіна. Ще 25% вважають, що до влади має прийти новий політик. Іншу відповідь дали 17%, а 13% не змогли відповісти на це питання.

Водночас росіян запитали, кого особисто вони бачать замість путіна президентом рф. Більшість голосів — 24%, було віддано за Михайла Мішустіна, який є головою уряду країни. На другому місці опинився мер москви Сергій Собянін (9%). Ще 5% проголосували за те, щоб президентом став міністр оборони рф сергій шойгу. 3% віддали голос за опозиціонера Олексія Навального. За сина голови Ради безпеки Дмитра Путрушева та колишнього голови уряду росії Кирієнка Сергія віддали голоси по 2% опитаних. За опозиційного російського політика та бізнесмена Михайла Ходорковського у цьому опитуванні проголосували також 2%. Ще 0,2% віддали голоси за політичного діяча Іллю Пономарьова. Інший варіант назвали 10% респондентів, а важко відповісти — 34%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доки росія проводить псевдовибори на тимчасово окупованих нею територіях України, місцеві жителі показують своє ставлення до путінського цирку.