Дрон в Сочи целился в резиденцию путина? СМИ узнали подробности пожара

Власти рф не сообщают о причинах пожара в Сочи

Топливный резервуар, который сегодня утром загорелся в Сочи, находится неподалеку от официальной резиденции владимира путина. Вероятно, целью атаки БПЛА были именно хоромы российского диктатора.

Об этом сообщают российские СМИ, в частичности "Агентство. Новости", "Проект" и Telegram-канал Baza. По их данным, от места пожара до резиденции путина всего 25 км.

В сети появились фотографии обломков дрона, который, по словам росСМИ, и атаковал резервуар с топливом. А на записи с камеры видеонаблюдения, которая установлена неподалеку от места пожара, слышен звук, похожий на дрон, а затем последовал взрыв. Примечательно, что российская власть до сих пор не назвала причину утреннего пожара в Сочи, прокремлевские Telegram-каналы тоже молчат. На нефтебазе работают спецслужбы, которые собирают обломки дрона.

По данным "Агентство. Новости", место, куда упал дрон, находится в 25 км от официальной резиденции владимира путина "Бочаров Ручей".

"Атака дрона на нефтебазу "Роснефти" в Адлере стала самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье. Впервые беспилотник подлетел так близко к сочинской резиденции владимира путина, где находится копия его подмосковного кабинета", — пишут росСМИ.

Издание "Проект" утверждает, точно такой же кабинет путина, как в московской резиденции "Ново-Огарево", был построен в сочинской резиденции еще несколько лет назад. Поэтому россияне не могут наверняка знать, где именно находится их президент, когда записывает очередные видеообращения, проводит совещания или принимает гостей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали момент удара по топливному резервуару в Сочи. На кадрах четко видно, как на резервуар сверху что-то падает, после чего происходит взрыв.