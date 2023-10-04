В Чечне полиция взялась за сына кадырова, который избил мужчину в СИЗО: решение уже есть

Проверку вели местные полицейские

После скандала с избиением молодого человека в СИЗО российские силовики взялись за сына кадырова адама. Впрочем, ненадолго.

Так, по данным популярного российского паблика Baza, полицейские начали проверку после избиения Никиты Журавеля сыном рамзана кадырова. Проверку вели сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного. Они должны были решить, были ли в действиях сына чеченского боевика какие-либо нарушения законодательства.

Впрочем, как стало известно позже, проверка уже закончилась. МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела.

"Всё дело в том, что адаму кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответствены лица, достигшие шестнадцати лет", — отмечают авторы поста.

Выяснилось, что проверка была якобы начата еще в августе — именно тогда, по данным "Базы", в полиции Грозного зарегистрировали сообщение о причинении телесных повреждений содержащегося под стражей в СИЗО. Заявление в Следственный Комитет написал Иван Матвеев. В своём заявлении он ничего не говорил про адама кадырова . Матвеев просил возбудить дело на сотрудников СИЗО 1, которые впустили в закрытое помещение посторонних и допустили избиение Журавеля.

По словам мужчины, он намерен пойти дальше и написать заявление в ФСБ. Он считает, что в деле Журавеля налицо коррупционная составляющая, поскольку силовые органы бездействуют по факту преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын кадырова интересно подписал свое новое фото после избиения заключенного в СИЗО.