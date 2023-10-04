У Чечні поліція взялася за сина кадирова, який побив чоловіка у СІЗО: рішення вже є

Перевірку проводили місцеві поліцейські

Після скандалу із побиттям молодика в СІЗО російські силовики взялися за сина кадирова адама. Втім, ненадовго.

Так, за даними популярного російського паблика Baza, поліцейські розпочали перевірку після побиття Микити Журавеля сином рамзана кадирова. Перевірку проводили співробітники відділу поліції №1 Ахматівського району міста Грозного. Вони мали вирішити, чи були в діях сина чеченського бойовика якісь порушення законодавства.

Втім, як стало відомо згодом, перевірка вже закінчилася. МВС винесло відмову у порушенні кримінальної справи.

"Уся справа в тому, що адаму кадирову 15 років, тобто у нього не настав вік кримінальної відповідальності: згідно із законом за подібні злочини відповідальні особи, які досягли шістнадцяти років", — зазначають автори посту.

З’ясувалося, що перевірку було нібито розпочато ще в серпні — саме тоді, за даними "Бази", у поліції Грозного зареєстрували повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень під вартою в СІЗО. Заяву до Слідчого Комітету написав Іван Матвєєв. У своїй заяві він нічого не говорив про адама кадирова. Матвєєв просив порушити справу на співробітників СІЗО 1, які впустили в закрите приміщення сторонніх та допустили побиття Журавеля.

За словами чоловіка, він має намір піти далі та написати заяву до ФСБ. Він вважає, що у справі Журавеля є корупційна складова, оскільки силові органи не діють за фактом злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син кадирова цікаво підписав своє нове фото після побиття ув’язненого у СІЗО.