Дороги-реки и подтопленные дома: российский город уходит под воду (видео)
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Дожди не прекращаются
В ночь на пятницу, 6 октября, на город Южно-Сахалинск на Дальнем Востоке россии обрушился мощный ливень, которые принëс тайфун. Затоплены улицы, сотни домов остались без электричества.
Об этом сообщают росСМИ. В связи с потопом в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации.
Воды настолько много, что некоторые участки дорог невозможно даже форсировать: вода стоит до уровня капота автомобиля. В школах отменили занятия, переведя учеников на дистанционку.
На опубликованных кадрах — местный парк, который превратился в бурлящую реку. Затоплен центр Южно-Сахалинска, машины плавают в воде. "Море воды" — так комментирует происходящее автор видео. Вода также затекает в общественный транспорт.
Ливень сопровождался сильным ветром, который с корнями вырывал деревья. Света нет в Лиственничном, Христофоровке, Луговом, Хомутово, на улицах Венской, Детской, Железнодорожной и проспекте Мира. Работают экстренные службы.
Подтоплено как минимум 20 домов. Порывами ветра опрокинуло несколько остановок. Однако стихия не собирается останавливаться — по прогнозам синоптиков, дожди на Сахалине будут идти до завтрашнего дня.
Как сообщал "Телеграф", в конце августа дожди затопили российский Владивосток, превратив дороги в реки с мощным течением. На одной из таких улиц течение затащило жителя рф прямо под автомобиль.