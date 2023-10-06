Дороги-річки та підтоплені будинки: російське місто йде під воду (відео)

Дощі не припиняються

У ніч на п’ятницю, 6 жовтня, на місто Южно-Сахалінськ на Далекому Сході росії обрушилася потужна злива, яку приніс тайфун. Затоплено вулиці, сотні будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляють росЗМІ. У зв’язку з потопом у Южно-Сахалінську запровадили режим надзвичайної ситуації.

Южно-Сахалінськ на карті

Води настільки багато, що деякі ділянки доріг неможливо навіть форсувати: вода стоїть до рівня капота автомобіля. У школах скасували заняття, перевівши учнів на дистанційку.

На опублікованих кадрах — місцевий парк, який перетворився на річку, що вирує. Затоплено центр Южно-Сахалінська, машини плавають у воді. "Море води" — так коментує ситуацію автор відео. Вода також затікає до громадського транспорту.

Злива супроводжувалася сильним вітром, який з корінням виривав дерева. Світла немає у Лиственніковому, Христофорівці, Луговому, Хомутовому, на вулицях Віденській, Дитячій, Залізничній та проспекті Миру. Працюють екстрені служби.

Підтоплено щонайменше 20 будинків. Поривами вітру перекинуло кілька зупинок. Проте стихія не має наміру зупинятися — за прогнозами синоптиків, дощі на Сахаліні йтимуть до завтрашнього дня.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці серпня дощі затопили російський Владивосток, перетворивши дороги на річки з потужною течією. На одній з таких вулиць течія затягнула мешканця росії прямо під автомобіль.