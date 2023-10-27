Неизвестные дроны атаковали Курскую АЭС: что известно

На Курчатов якобы направили три дрона

РосСМИ заявили, что вечером 26 октября, Курскую АЭС в городе Курчатов пытались атаковать три беспилотника. Один из них якобы взорвался рядом со складом ядерных отходов.

РосСМИ пишут, что это якобы были "беспилотники ВСУ". Однако наши военные не бьют по гражданским объектам и не прибегают к ядерным провокациям. Ядерный шантаж — стиль россии, поэтому инцидент может быть именно ее провокацией.

Первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 около КПП административного комплекса АЭС. Дрон нес неизвестное взрывное устройство, которое не сдетонировало.

Около 21:30 на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка, по данным росСМИ, упал второй беспилотник. БПЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал.

Третий БПЛА был перехвачен около 23:40, беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.

Важно иметь в виду, что российские власти и СМИ регулярно подают искаженную информацию. Реальная картина может отличаться от их заявлений.

Напомним, россия уже не впервые обвиняет ВСУ в обстреле Курской АЭС, которая находится примерно в 110 км от границы с Украиной. Такие обвинения звучали в начале сентября.