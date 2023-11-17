"Любвеобильный персонаж": путин рассказал, о чем написал бы роман, в сети смеются (видео)

владимир путин заговорил о вечной теме — любви

Российский президент владимир путин выступил сегодня на Форуме объединенных культур. Он заявил, что, несмотря на сегодняшнюю обстановку в россии, написал бы роман про любовь.

Видео с выступлением диктатора публикуют российские Telegram-каналы. путин сказал, что даже в тяжелые времена нужно писать о любви.

Российский президент в очередной раз вспомнил историю, но на этот раз отметил, что может ошибаться. Речь шла о якобы встрече Горького с Толстого.

"Лев Николаевич (Толстой) спросил его (Горького), о чем тот пишет, а тот ответил, что не пишет. Не о чем писать. А Толстой сказал ему писать о том, почему не о чем писать", — сказал владимир путин.

Эту беседу двух писателей он назвал "глубокой вещью" и подчеркнул, что сегодня в россии очень много тем, на которые можно писать. А сам бы он написал роман о любви.

"Как бы внешне не смотрелась наша сегодняшняя жизнь, всегда, во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена всегда есть вечные темы. И одна из них — любовь", — подытожил российский диктатор.

В сети назвали путина "любвеобильным персонажем" и вспомнили его количество детей, в том числе и внебрачных. Кто-то посоветовал диктатору жениться, но в сети вступились и предположили, что он говорил о "любви к Родине".

Российская журналистка Юлиана Яппарова также высмеяла выступление путина. По ее словам, президент рф начал предвыборную кампанию и поэтому решил зачитать россиянам стихи Твардовского, озвучить тост из "Кавказской пленницы" и сделать другие странные вещи.

"Полное впечатление, что мы за психом в замочную скважину наблюдаем", — подытожила журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин похвалил Золотую Орду. Российский диктатор отметил, что ордынцы не нападали на русский язык и культуру, а в Украине это якобы приходится защищать.