"Велелюбний персонаж": путін розповів, про що написав би роман, у мережі сміються (відео)

владимир путін заговорив про вічну тему — кохання

Російський президент володимир путін виступив сьогодні на Форумі об’єднаних культур. Він заявив, що, попри сьогоднішню обстановку в росії, написав би роман про кохання.

Відео із виступом диктатора публікують російські Telegram-канали. путін сказав, що навіть у важкі часи треба писати про кохання.

Російський президент вкотре згадав історію, але цього разу зазначив, що може помилятися. Йшлося про нібито зустріч Горького з Толстим.

"Лев Миколайович (Толстой) запитав його (Горького), про що той пише, а той відповів, що не пише. Нема про що писати. А Толстой сказав йому писати про те, чому нема про що писати", — сказав володимир путін.

Цю розмову двох письменників він назвав "глибокою річчю" і наголосив, що сьогодні в росії дуже багато тем, на які можна писати. А сам би він написав роман про кохання.

"Хоч як би зовні не виглядало наше сьогоднішнє життя, завжди, у всі часи, на переломних моментах історії або в застійні часи завжди є вічні теми. І одна з них — кохання", — підсумував російський диктатор.

У мережі назвали путіна "велелюбним персонажем" і згадали його кількість дітей, у тому числі й позашлюбних. Хтось порадив диктатору одружитися, але в мережі заступилися і припустили, що він говорив про "любов до Батьківщини".

Російська журналістка Юліана Яппарова також висміяла виступ путіна. За її словами, президент росії розпочав передвиборчу кампанію і тому вирішив зачитати росіянам вірші Твардовського, озвучити тост із "Кавказької бранки" і зробити інші дивні речі.

"Повне враження, що ми за психом у замкову щілину спостерігаємо", — підсумувала журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін похвалив Золоту Орду. Російський диктатор зазначив, що ординці не нападали на російську мову та культуру, а в Україні це нібито доводиться захищати.