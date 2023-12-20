Путинист Охлобыстин поймал пулю в Украине: подробности о "гойде" рассказала его дочь

Путинист вез "гуманитарку" оккупантам Попал под гойду

Известный российский пропагандист и актер Иван Охлобыстин доездился на войну. Он попал под обстрел и едва не умер.

Об это сообщила дочь путиниста Евдокия в своем Instagram. По её словам, z-патриот якобы попал под обстрел и даже "поймал пулю" в бронижелет. О состоянии своего отца девушка не рассказала никаких подробностей.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально", – говорит она.

Напомним, ранее мы писали о том, что новое лицо путиниста Охлобыстина вызвало шквал издевательств в сети.

Также мы сообщали о том, что российские мультипликаторы создали очередной пропагандистский "шедевр" — мультик-инструкцию для солдат под названием "Азбука СВО". В нем российский актер Охлобыстин рассказывает об основах штурма зданий и рытья окопов. Мультик переполнен плоскими шутками, к примеру, о проктологе. А врагами, разумеется, изображены военные с флагами Украины.