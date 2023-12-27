Миллионный ущерб: ИТ-армия Украины парализовала работу крупнейшей ERP-системы в России (фото)
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Российской экономике нанесли ущерб
Украинские хакеры "положили" крупнейшую ERP-систему в России — 1С-Рарус. Пользователями которой являются технологические гиганты и спонсоры войны, как "Татнефть" и ВТБ.
Из-за атаки сервис перестал работать. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
"Минус EPR-система в России. ИТ-армия парализовала работу 1С-Рарус. Одна из крупнейших ERP-систем в России остановила работу из-за атак украинской ИТ-армии", — говорится в сообщении.
1С-Рарус насчитывает около 150 тыс. пользователей. В результате кибератаки клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. В магазинах и на заправках невозможно осуществить оплату, поскольку не работают кассы — это нанесет миллионный ущерб российской экономике.
С начала полномасштабной войны украинские ИТ атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали даже работу сайта Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации.
Ранее "Телеграф" писал, что хакеры из Украины уничтожили IT-инфраструктуру российского предприятия.