Мільйонні збитки: ІТ-армія України паралізувала роботу найбільшої ERP-системи в Росії (фото)

Російській економіці завдали збитків

Українські хакери "поклали" найбільшу ERP-систему в Росії — 1С-Рарус. Користувачами якої — є технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнефть" та ВТБ.

Через атаку сервіс перестав працювати. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

"Мінус EPR-система в росії. ІТ-армія паралізувала роботу 1С-Рарус. Одна з найбільших ERP-систем у росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії", — ідеться в повідомленні.

1С-Рарус налічує близько 150 тис. користувачів. Внаслідок кібератаки клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. У магазинах і на заправках неможливо здійснити оплату, оскільки не працюють каси, що завдасть мільйонних збитків російській економіці.

З початку повномасштабної війни українські ІТ атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли навіть роботу сайту Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації.

Раніше "Телеграф" писав, що хакери з України знищили IT-інфраструктуру російського підприємства.