Родственники Алёнки. В России отличились пугающими "зомби-фигурами" Деда Мороза и Снегурочки (фото)
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Праздничные фигуры вызвали шквал критики в сети
В ходе подготовки к Новому году в России установили праздничные арт-объекты, которые по своей жутковатости ничуть не уступают небезызвестному памятнику Аленке. Фигуры Снегрочки и Деда Мороза располагаются в городе Артём в Приморском крае. В сети уже успели "оценить" новогодние "шедевры".
Соответствующие фотографии были опубликованы в одном из российских пабликов. Такое "творчество" собрало уйму недовольства у пользователей сети.
"Скульптуры жутковатых Деда Мороза и Снегурочки поставили около Дома культуры в приморском Артёме", — написали в паблике.
Внимание пользователей привлекли зловещие глаза у фигур. Их сравнили с "зомби-памятником" Аленке, которая, по легенде, является основательницей села Новая Аленовка, установленный в Нововоронеже (Воронежская область, Россия). Он в свое время также вызвал негодования у россиян из-за своего вида.
Как отреагировали в сети
Поскольку эту далеко не первые подобные "хоррор-фигуры", россияне предлагают уже ввести конкурс на самые неформальные и "кринжовые" арт-объекты. Они уверены, что эти Дед Мороз и Снегурочка точно должны туда попасть.
В то же время стоит добавить, что некоторые принялись защищать новогодние фигуры и даже назвали их "милыми". При этом некоторые считают, что глаза, вероятно, должны светиться в темноте.
Немного о других необычных арт-объектах в России
Помимо памятника Аленки и этих двух новых фигур в России были и другие объекты, которые вызывали не меньше вопросов. К примеру, одним из них можно считать памятник "…Женщина из композиции "Трое друзей и собака".
Еще один конкурент этим памятникам был установлен ранее в городе Катайск (Курганская область). Это памятник, посвященный жителям города, погибшим во время Гражданской войны, был установлен в 1973 году. Его решили реставрировать и нарвались на шквал критики.
Так памятник выглядел до реставрации:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года в Кунгуре Пермского края России установили арт-объект "Лыжник". Пользователи сети прозвали эту скульптуру "мужем Аленки".