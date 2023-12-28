Родственники Алёнки. В России отличились пугающими "зомби-фигурами" Деда Мороза и Снегурочки (фото)

Праздничные фигуры вызвали шквал критики в сети

В ходе подготовки к Новому году в России установили праздничные арт-объекты, которые по своей жутковатости ничуть не уступают небезызвестному памятнику Аленке. Фигуры Снегрочки и Деда Мороза располагаются в городе Артём в Приморском крае. В сети уже успели "оценить" новогодние "шедевры".

Соответствующие фотографии были опубликованы в одном из российских пабликов. Такое "творчество" собрало уйму недовольства у пользователей сети.

"Скульптуры жутковатых Деда Мороза и Снегурочки поставили около Дома культуры в приморском Артёме", — написали в паблике.

Новые фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Артеме

Внимание пользователей привлекли зловещие глаза у фигур. Их сравнили с "зомби-памятником" Аленке, которая, по легенде, является основательницей села Новая Аленовка, установленный в Нововоронеже (Воронежская область, Россия). Он в свое время также вызвал негодования у россиян из-за своего вида.

Памятник Аленке

Как отреагировали в сети

Поскольку эту далеко не первые подобные "хоррор-фигуры", россияне предлагают уже ввести конкурс на самые неформальные и "кринжовые" арт-объекты. Они уверены, что эти Дед Мороз и Снегурочка точно должны туда попасть.

В то же время стоит добавить, что некоторые принялись защищать новогодние фигуры и даже назвали их "милыми". При этом некоторые считают, что глаза, вероятно, должны светиться в темноте.

Немного о других необычных арт-объектах в России

Помимо памятника Аленки и этих двух новых фигур в России были и другие объекты, которые вызывали не меньше вопросов. К примеру, одним из них можно считать памятник "…Женщина из композиции "Трое друзей и собака".

Еще один конкурент этим памятникам был установлен ранее в городе Катайск (Курганская область). Это памятник, посвященный жителям города, погибшим во время Гражданской войны, был установлен в 1973 году. Его решили реставрировать и нарвались на шквал критики.

Так памятник выглядел до реставрации:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2023 года в Кунгуре Пермского края России установили арт-объект "Лыжник". Пользователи сети прозвали эту скульптуру "мужем Аленки".