Родичі Альонки. У Росії відзначилися лякаючими "зомбі-фігурами" Діда Мороза та Снігуроньки (фото)

Святкові постаті викликали шквал критики у мережі

У ході підготовки до Нового року в Росії встановили святкові артоб'єкти, які за своєю моторошністю нітрохи не поступаються відомому пам’ятнику Альонки. Фігури Снігуроньки та Діда Мороза розташовуються у місті Артем у Приморському краї. У мережі вже встигли "оцінити" новорічні "шедеври".

Відповідні фотографії були опубліковані в одному із російських пабліків. Така "творчість" зібрала безліч незадоволеності у користувачів мережі.

"Скульптури моторошних Діда Мороза та Снігуроньки поставили біля Будинку культури в приморському Артемі", — написали в пабліку.

Нові фігури Діда Мороза та Снігуроньки в Артемі

Увагу користувачів привернули зловісні очі у фігур. Їх порівняли із "зомбі-пам’ятником" Альонці, яка, за легендою, є засновницею села Нова Оленівка, встановлена у Нововоронежі (Воронізька область, Росія). Він свого часу також викликав обурення у росіян через свій вигляд.

Пам’ятник Оленці

Як відреагували у мережі

Оскільки цю далеко не перші подібні "хорор-фігури", росіяни пропонують уже запровадити конкурс на найнеформальніші та "кринжові" артоб’єкти. Вони впевнені, що ці Дід Мороз та Снігуронька точно мають туди потрапити.

Водночас варто додати, що дехто заходився захищати новорічні постаті й навіть назвали їх "милими". При цьому деякі вважають, що очі, мабуть, мають світитися у темряві.

Трохи про інші незвичайні артоб’єкти в Росії

Крім пам’ятника Оленки та цих двох нових постатей у Росії були й інші об’єкти, які викликали не менше питань. Наприклад, одним із них можна вважати пам’ятник "…Жінка з композиції "Троє друзів та собака".

Ще один конкурент цим пам’ятникам було встановлено раніше у місті Катайськ (Курганська область). Це пам’ятник, присвячений жителям міста, загиблим під час Громадянської війни, було встановлено у 1973 році. Його вирішили реставрувати та нарвались на шквал критики.

Так пам’ятник мав вигляд до реставрації:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2023 року в Кунгурі Пермського краю Росії встановили артоб’єкт "Лижник". Користувачі мережі прозвали цю скульптуру "чоловіком Альонки".