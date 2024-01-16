В России призвали запретить критическое мышление

В РФ утверждают, что Запад навязывает молодежи антироссийские ценности

В России предложили запретить курсы "критического мышления и фактчекинга". Власти считают, что россиянам пытаются задурить голову идеями, которые навязаны Западом и едва ли не антироссийские.

Такое заявление сделал профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник, передают росСМИ. Более того, он считает, что в стране давно пора провести "ревизию" образовательных программ и проверить, на сколько они соответствуют интересам государства.

"Навязанные загранкой курсы так называемого критического мышления и фактчекинга, которые ни к философскому скептицизму, ни к логике никакого отношения не имеют. На самом деле это курс прикладной русофобии", — считает Винник.

Вдобавок к этому он хочет, чтобы в РФ запретили все учебные программы, которые не отвечают "традиционным российским ценностям". Речь идет о "гендерных, феминистских постмодернистских и пацифистских темах и курсах". Профессор убежден, что в РФ якобы есть "коллективное убеждение" в том, что философ должен быть пацифистом (тот, кто осуждает войны — ред.) и выступать против государства. Винник призвал устранить такие "компрадорские черты" как "откровенный космополитизм и интеллектуальный снобизм".

С ним согласился и профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба и Совета по правам человека при президенте Леонид Поляков. Он считает, что необходимо проверить, как в российских вузах преподают философию. По мнению профессора, эта наука "в значительной мере попала под влияние Запада".

"Мы предлагаем разработать курс "Русская философия", который заменит нынешний курс философии вообще, который читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения", — сообщил Поляков.

Вдобавок к этому в России нужно издать антологии и хрестоматии по каждой из "традиционных" ценностей и создать библиотеку философов-россиян из 50 томов минимум.

Перед этим на тему того, что США с союзниками навязывают РФ "чуждые ценности через интернет" высказался секретарь Совбеза Николай Патрушев. Под воздействие попадает молодежь и у нее искажаются идеи патриотизма и "принижаются геополитической роли страны в системе современного мироустройства".

"Предпринимаются усилия по "размыванию" российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истории. Участились попытки инспирирования сепаратистских настроений, разжигания межнациональной розни, распространения чуждых нашей культуре прозападных ценностных и моральных установок", — отметил Патрушев.

Его поддержал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который отнес "неоколониальные подходы в сферах образования и науки" к "серьезным вызовам" современности, а также обвинил Запад в "утечке мозгов" и фальсификации рейтингов вузов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты заманивают жителей Мелитополя на президентские выборы в РФ. Тем, кто отдаст свой голос за Путина, обещают подарить яйца.