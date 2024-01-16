С мороза в кипяток: в России новая авария, много пострадавших, включая детей (фото и видео)

В районе аварии работают спецслужбы

Россияне, страдающие от холода этой зимой, столкнулись с новой проблемой — теперь они буквально варятся в кипятке. Он растекается по улицам Нижнего Новгорода из-за прорыва теплотрассы.

Информация об этом появилась в социальных сетях во вторник, 16 января. Как пишет Telegram-канале Readovka, инцидент случился в районе улиц Славянской и Горького. Всю местность там буквально заволокло паром.

"В ходе серьезной коммунальной аварии пострадали пешеходы, которые оказались не в то время не в том месте — в больницу были доставлены порядка десяти человек. Двое из пострадавших — дети", — говорится в сообщении.

В районе прорыва сейчас работают спецслужбы и устраняют аварию. При этом, данный инцидент привел к еще одному коллапсу — 20 многоэтажек и два социально-значимых объекта остались без отопления.

Также о происшествии пишет Telegram-канал 360. По его данным, пострадали 11 человек, двое из которых — дети. Авария случилась на улице Горького, но местные отмечают, что вода добралась до других улиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве этой зимой сразу три района остались в холоде и без отопления, пока за окном был 25-градусный мороз.