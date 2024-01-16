З морозу в окріп: у Росії нова аварія, багато постраждалих, включаючи дітей (фото та відео)

У районі аварії працюють спецслужби

Росіяни, які страждають від холоду цієї зими, зіткнулися з новою проблемою — тепер вони буквально варяться в окропі. Він розтікається вулицями Нижнього Новгорода через прорив теплотраси.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах у вівторок, 16 січня. Як пише Telegram-каналі Readovka, інцидент трапився в районі вулиць Слов’янської та Горького. Усю місцевість там буквально заволокло парою.

"Під час серйозної комунальної аварії постраждали пішоходи, які опинилися не на той час не в тому місці — до лікарні було доставлено близько десяти осіб. Двоє з постраждалих — діти", — йдеться у повідомленні.

У районі прориву зараз працюють спецслужби та усувають аварію. При цьому даний інцидент призвів до ще одного колапсу — 20 багатоповерхівок і два соціально-значущі об’єкти залишилися без опалення.

Також про подію пише Telegram-канал 360. За його даними, постраждали 11 людей, двоє з яких діти. Аварія сталася на вулиці Горького, але місцеві зазначають, що вода дісталася інших вулиць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Москві цієї зими одразу три райони залишилися в холоді й без опалення, поки за вікном був 25-градусний мороз.