У Росії закликали заборонити критичне мислення

У РФ стверджують, що Захід нав’язує молоді антиросійські цінності

У Росії запропонували заборонити курси "критичного мислення та фактчекінгу". Влада вважає, що росіянам намагаються задурити голову ідеями, які нав’язані Заходом і є майже антиросійські.

Таку заяву зробив професор департаменту гуманітарних наук Фінансового університету за уряду РФ Дмитро Винник, передають росЗМІ. Щобільше, він вважає, що в країні давно настав час провести "ревізію" освітніх програм і перевірити, наскільки вони відповідають інтересам держави.

"Нав’язані закордоном курси так званого критичного мислення та фактчекінгу, які ні до філософського скептицизму, ні до логіки жодного стосунку не мають. Насправді це курс прикладної русофобії", — вважає Винник.

На додачу до цього він хоче, щоб у РФ заборонили всі навчальні програми, які не відповідають "традиційним російським цінностям". Йдеться про "гендерні, феміністські постмодерністські та пацифістські теми та курси". Професор переконаний, що у РФ нібито є "колективне переконання" в тому, що філософ має бути пацифістом (той, хто засуджує війни – ред.) та виступати проти держави. Винник закликав усунути такі "компрадорські риси" як "відвертий космополітизм та інтелектуальний снобізм".

З ним погодився і професор-дослідник НДУ ВШЕ, член Зінов’євського клубу та Ради з прав людини за президента Леонід Поляков. Він вважає, що необхідно перевірити, як у російських вишах викладають філософію. На думку професора, ця наука "значною мірою потрапила під вплив Заходу".

"Ми пропонуємо розробити курс "Російська філософія", який замінить нинішній курс філософії взагалі, який читається абияк, залежно від того, хто читає, і, як правило, не має жодного світоглядного значення", — повідомив Поляков.

На додаток до цього в Росії потрібно видати антології та хрестоматії за кожною з "традиційних" цінностей і створити бібліотеку філософів-росіян із 50 томів мінімум.

Перед цим на тему того, що США із союзниками нав’язують РФ "чужі цінності через інтернет" висловився секретар Радбезу Микола Патрушев. Під вплив потрапляє молодь і в неї спотворюються ідеї патріотизму і "знижуються геополітична роль країни в системі сучасного світоустрою".

"Робляться зусилля щодо "розмивання" російських духовно-моральних цінностей, культури та історії. Почастішали спроби інспірування сепаратистських настроїв, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, поширення чужих нашій культурі прозахідних ціннісних і моральних установок", — зазначив Патрушев.

Його підтримав директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, який відніс "неоколоніальні підходи у сферах освіти та науки" до "серйозних викликів" сучасності, а також звинуватив Захід у "витік мізків" та фальсифікації рейтингів вишів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти заманюють мешканців Мелітополя на президентські вибори до РФ. Тим, хто віддасть голос за Путіна, обіцяють подарувати яйця.